Präsident feiert Sieg in Ärztekammer-Krieg

Für Präsident Johannes Steinhart ist der Krieg in seiner Ärztekammer vorbei: Die Staatsanwälte sehen ihn nicht mehr als Beschuldigten in der Causa Equip4Ordi. Das lässt ihn sogar an den Neustart der Skandalfirma denken. Das verheerende Urteil des Rechnungshofs dazu sei nur eine „Interpretation“.