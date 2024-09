„The Voice Of Germany“ startet wieder durch

Runderneuerte Jury

Wie gewohnt „buzzern“ vier Coaches für die beste Stimme – das Personal dahinter ist runderneuert. Von den vier Persönlichkeiten sind aber drei alte Bekannte. Dauerbrenner Mark Forster kehrt nach nur einem Jahr Pause auf den heißen Stuhl zurück. Yvonne Catterfeld war zuletzt 2018 am Start, der finnische Publikumsliebling Samu Haber 2017. Damals war man auch zuletzt als Trio tätig. Brandneu in der Jury ist Senkrechtstarter Kamrad, der die deutschsprachige Mainstreampop-Landschaft in den letzten Jahren ordentlich aufgeräumt hat. Die Zusammensetzung der Jury erklärte Sat.1-Chef Marc Rasmus in einem Statement: „Wir haben die Fans in den sozialen Medien gefragt, wen sie 2024 am Buzzer von ,The Voice Of Germany‘ sehen möchten. Und die meistgenannten Wiedersehens-Wünsche werden wir in der 14. Staffel unserer Musikshow erfüllen.“