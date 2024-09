Grüne sehen Frauenrechte in Österreich in Gefahr

Mehr Väter in Karenz

Weitere Ziele der Partei: ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem ersten Geburtstag, Teilzeitmodelle auch für Väter und mehr Männer in Karenz. Auch bei der Gleichstellung in Texten soll nicht aufgegeben werden: Wenn es Gesetze in männlicher Form gebe, müsse es selbstverständlich seien, dass es sie auch in weiblicher Form gebe, sagte Zadić am Dienstag. Im Vorjahr war ein solches veröffentlicht worden, der Aufschrei der ÖVP und FPÖ war groß.