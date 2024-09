Happy Birthday: Kult-Mime Michael Douglas ist 80

Danach ging es Schlag auf Schlag. Neben dem Atomkraft-Thriller „Das China-Syndrom“ mit Jane Fonda, war er gemeinsam mit Kathleen Turner „Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten“, führte in „A Chorus Line“ Regie am Broadway, ging mit Glenn Close „Eine verhängnisvolle Affäre“ ein bis er schließlich als skrupelloser Börsenhai Gordon Gekko in „Wall Street“ seinen zweiten Oscar, diesmal als bester Hauptdarsteller, einheimste. Für Kontroversen sorgte er gemeinsam mit Sharon Stone in „Basic Instinct“, ebenso als Amokläufer in „Falling Down“, in David Finchers „The Game“ oder in Steven Soderberghs „Traffic - Macht des Kartells“. Auch in den vergangenen Jahren zeigte Douglas nochmal, dass er wirklich alles spielen kann – vom schwulen Entertainer „Liberace“ über die urkomische Netflix-Comedy-Serie „Die Kominsky Methode“ mit Alan Arkin bis hin zur Superheldenserie „Ant-Man“ sowie Gründervater Benjamin Franklin in der AppleTV+-Miniserie „Franklin“.