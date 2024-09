Schauspieler Jacques Breuer überraschend gestorben

Jacques Breuer überzeugte nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Synchronsprecher. Seine Stimme wurde unter anderem als die von Aragorn (Viggo Mortensen) in der „Der Herr der Ringe“-Trilogie und als Adolf Hitler (Robert Carlyle) in „Hitler – Aufstieg des Bösen“ bekannt. Zudem lieh er William Baldwin in „Dirty Sexy Money“ und Stephen Dillane als Stannis Baratheon in „Game of Thrones“ seine Stimme. Auch auf der Bühne feierte Breuer Erfolge, so etwa 1991 in der Hauptrolle des Musicals „Freudiana“ am Wiener Theater an der Wien.