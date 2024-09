Steirische Neos schließen Koalition mit FPÖ aus

Ex-Wiki-Chefin Schoeller als Quereinsteigerin

Dafür soll auch Bettina Schoeller sorgen. Die frühere Geschäftsführerin von Wiki, einem großen Träger im Bereich Kindergärten und -krippen, leitet derzeit den Bereich Klinische Psychologie in der Privatklinik St. Radegund und tritt hinter Swatek als Listenzweite an. Die Quereinsteigerin vereint damit Kompetenz in zwei für die Neos zentralen Themenfeldern: „Ich kenne die Herausforderungen in diesen Bereichen und möchte etwas verändern“, sagt Schoeller. Konkret soll es etwa mehr Prävention im Bereich mentale Gesundheit geben.