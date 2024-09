Steiermark steuert auf Wahlkarten-Rekord zu

Neu: Schnellere und exaktere Auszählung

Neu ist seit einer Gesetzesnovelle der Auszählungsprozess, der aus Sicht von Wlattnig große Vorteile bringt. Alle Wahlkarten, die bis kommenden Freitag einlangen, werden in den jeweiligen Gemeinden und Sprengelwahlbehörden ausgezählt. Bisher waren die Bezirkshauptmannschaften zuständig. Damit ist gewährleistet, dass schon am Wahlabend am 29. September ein verlässliches Ergebnis vorliegt, das auch bereits den einzelnen Gemeinden zuzuordnen ist. Dieses dürfte laut Wlattnig schon „sehr nahe am Endergebnis“ sein.