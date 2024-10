So können Hirnschäden zu Fundamentalismus führen

Was treibt einen Menschen in den Fundamentalismus, in ein starres Korsett an Überzeugungen, das er einfach nicht ablegen kann und will? Klar ist, dass der eigene Lebenslauf und das soziale Umfeld je nach Konstitution wahnhafte politische oder religiöse Vorstellungen begünstigen oder verhindern können. Empfundene Defizite und innere Leere, Minderwertigkeitsgefühle, Versagensängste, aber auch Mobbing und Vernachlässigung (durch Bezugspersonen) können letztlich ein Türöffner in die Radikalisierung sein.