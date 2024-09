Stadt entschädigt jetzt Opfer von Hochwasser

Mobiles Büro in Penzing ab sofort im Einsatz

Auf Bürgermeister Ludwigs Veranlassung werden Haushalte, Personen und Unternehmen mit bis zu 50 Prozent des Schadens und bis zu einer Summe von maximal 100.000 Euro unterstützt. Es werden auch Schäden durch Oberflächenwasser und überlastete Kanalsysteme abgegolten. Seit Freitag gibt es für die Schadensmeldung online ein Formular. „Je genauer dieses Formular ausgefüllt wird, desto schneller können wir den Schaden abwickeln", so Hillerer. Eine Kommission soll die Schäden bewerten und sicherstellen, dass die Verluste entsprechend abgegolten werden. Man wolle den Prozess dabei so einfach wie möglich gestalten, wird betont. Wenn der Anspruch seitens der Hochwasserkommission bestätigt und abgeschlossen wird, erfolgt die finanzielle Hilfe mittels Anweisung durch die Abteilung für Finanzwesen (MA 5). In der Herzmanskystraße 12 im 14. Bezirk wird zudem ab Mittwoch ein mobiles Büro errichtet.