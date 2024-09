Wien rüstet sich schon für das nächste Hochwasser

Randvoll waren die Auffangbecken des Wienflusses in Auhof, ganz im Westen der Stadt. Es ist sich gerade noch so ausgegangen. Im Normalfall führt der Wienfluss 200 bis 500 Liter pro Sekunde, am 15. September 2024 stieg der Wert auf 440.000 Liter pro Sekunde an. Nach dem 1000-jährlichen Rekordhochwasser gehen die großräumigen Aufräumarbeiten weiter. Aus den Wienerwaldbächen, die in den Wienfluss münden, wurden Tonnen an Holz angeschwemmt. Das Holz wurde in den Becken in Auhof aufgefangen, um Verklausungen im Stadtgebiet zu verhindern. Ab sofort sind dort die Mähboote der Stadt im Einsatz, sie wurden von der Alten Donau hinverlegt.