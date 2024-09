Thomas Muster verkauft seine French-Open-Trophäe!

Sie gilt als eine der prestigeträchtigsten Trophäen der Sport-Welt, ist nur den größten Tennisspielern aller Zeiten vergönnt – und könnte in Kürze bei Ihnen im Wohnzimmer stehen: der „Coupe des Mousquetaires“, der Sieger-Pokal der French Open in Paris. In deren Besitz auch Thomas Muster ist! Noch.