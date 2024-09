Nicht nur Nehammer profitierte von Kickls Absage

Babler hätte sich stärker an ÖVP abarbeiten müssen

Der FPÖ-Chef werde dagegen seine Abwesenheit wahrscheinlich damit rechtfertigen, dass er der von ihm sogenannten „Einheitspartei“ ferngeblieben sei. Verwundert zeigen sich die meisten Beobachter über die Frage, die Babler an Nehammer richten durfte, nämlich nach Rezepten gegen das Bauernsterben. „Babler hätte sich viel stärken an der ÖVP abarbeiten können und ihr alles, was aus Sicht der SPÖ an Sozialabbau passiert ist, um die Ohren hauen können. Das hat er aus meiner Sicht zu wenig gemacht“, sagt der Politexperte.