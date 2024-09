Das Glück des Augenblicks

Bei einem Blick in die Geschichte der Zweiten Republik waren es nur wenige Persönlichkeiten, die das Land geprägt oder verändert haben: Figl, Kreisky, Vranitzky und Schüssel vielleicht. Die anderen waren gute oder weniger gute Verwalter der Krisen. Sogar global betrachtet bleiben am Ende wenige demokratisch gesinnte Anführer von historischer Größe in Erinnerung: Winston Churchill, Charles de Gaulle, Margaret Thatcher, Willy Brandt, Michail Gorbatschow und Helmut Kohl eventuell.