Tod am Gaisberg: Experte untersucht Motorräder

Laut derzeitigem Wissensstand war die Rumänien am Freitagabend bergwärts mit dem Motorrad ihrer Schwester unterwegs. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihre Maschine, sie kam zu Sturz und schlitterte über die Straße. Zwei weitere Motorradfahrer konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Beide kollidierten mit der 24-Jährigen. Für die Frau kam jegliche Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden weiteren Biker verletzten sich, das Rote Kreuz brachte beide in das Salzburger Unfallkrankenhaus. Eines der Motorräder landete wegen der Wucht des Aufpralls im Straßengraben.