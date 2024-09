Sprintsieg! Bagnaia rückt WM-Leader Martin näher

KTM-Werksfahrer Brad Binder hatte sich mit einem Blitzstart vorübergehend hinter Martin auf Rang zwei gesetzt, wurde aber noch in der ersten Runde von Bagnaia und Bastianini überholt. Der Südafrikaner kam am Ende hinter Tech3-Fahrer Acosta, der nächstes Jahr sein Stallkollege im Werksteam der Österreicher wird, auf Platz sechs. Das Hauptrennen folgt am Sonntag (13 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker).