Hochwasser der Oder nähert sich Deutschland

Mann in der Slowakei ertrunken

In einigen betroffenen Ländern laufen nach den Unwettern bereits Aufräumarbeiten. So entspannte sich die Lage etwa in Tschechien und der Slowakei. Nachdem der Hochwasserpegel in Bratislava zurückgegangen war, wurde am Donnerstag in einem Altarm der Donau die Leiche eines Mannes gefunden. Der 53-jährige Bewohner einer Siedlung mit Hausbooten war ertrunken.