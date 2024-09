Frau sprang hinter ihrem Hund in reißenden Bach

Die 58-jährige Einheimische spazierte am Mittwochabend mit ihrem Hund den „Eaboch“ in Ebbs entlang, als der Hund seinen Tennisball verlor und dieser in den Bach rollte. Der Hund sprang hinterher, woraufhin ihm sein Frauerl in den reißenden, kalten Bach folge, der aufgrund des Regens der letzten Tage auf eine Tiefe von rund 2,5 Meter angeschwollen war.