Die kleine Botin will nachhaltig leben

Wer Playdates mag, wird auch Spielzeug-Tausch-Dates lieben: wenn die Kids nächstes Mal am Nachmittag verabredet sind, wäre doch eine Tauschparty cool. Mich haben meine Kids darauf gebracht, als sie mit ihren Freundinnen Brettspiele getauscht haben. So kommt Abwechslung ins Regal und in den Spiele-Alltag.