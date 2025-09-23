„Kann keinen Wein machen, der allen schmeckt“

Einen Termin mit Ewald Zweytick auszumachen, war in den letzten Tagen gar nicht so einfach. Das liegt aber weniger daran, dass der Südsteirer als frischgebackener Winzer des Jahres mit dieser Auszeichnung die Bodenhaftung verloren hat, sondern viel mehr daran, dass jetzt eben Hochsaison im Weingarten ist.