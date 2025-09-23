Sinner bevorzugt? Federer: „Wir müssen das ändern“

„Das passt irgendwie zum Spiel.“

Denn er ist überzeugt, dass es schwächere Spieler auf langsamen Belag schwerer haben. „Er muss besonders gute Schläge machen, um Sinner zu schlagen, während er bei einem schnellen Belag vielleicht nur ein paar Schläge zum richtigen Zeitpunkt braucht“, erklärte Federer. „Das ist es also, was die Turnierdirektoren denken: ‘Ich mag Sinner-Alcaraz im Finale irgendwie. Das passt irgendwie zum Spiel.‘“