Biker wurde vom Motorrad auf Straße geschleudert

Ein 18-jähriger türkischer Staatsbürger aus Steyr wollte mit seinem Wagen am Mittwoch gegen 22.20 Uhr in Garsten von einer Bushaltestelle auf die Eisenstraße B115 Richtung Ternberg einbiegen. Dabei dürfte er einen aus Richtung Steyr kommenden 38-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Steyr-Land übersehen haben und es kam zu einem Zusammenstoß.



Unbestimmten Grades verletzt

Der 38-Jährige wurde dabei von seinem Motorrad auf die Fahrbahn geschleudert. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.