Setzten Polizisten Betrunkenen einfach aus?

Etwas eigenartig: Die Beamten brachten den Mann zuerst in die nahe Polizeiinspektion, wo er aber immer aggressiver wurde. Daher setzten ihn die beiden in der Nähe eines Gasthofs in Arzl ab. „Damit er sich akklimatisieren und er abkühlen kann“, sagten die beiden Polizisten unisono.