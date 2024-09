Arbeiter stürzte von Leiter auf Betonstiege

Der Kroate war gegen 12.45 Uhr in einem Gebäude in Sölden mit Verputzarbeiten beschäftigt, als es zu dem Unfall kam. Der Mann stand in einem Stiegenhaus auf einer Leiter, als er das Gleichgewicht verlor und nach unten stürzte. Der 45-Jährige prallte auf die Betonstiege und stürzte anschließend die letzten paar Stufen des Treppenhauses hinab.