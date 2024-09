Wasser, Wind & Sonne: Moderner Kärntner Strom-Mix

„Das Wasser aus der Drau kann mit 4500 Litern pro Sekunde in den Speicher gepumpt werden, zurück geht es doppelt so schnell“, erklärt Markus Schoaß, Leiter Kraftwerke Ost. Der Speicher kann auch völlig geleert werden. „Das ist wie ein Stöpsel einer Badewanne, den man zieht. Aber im Normalbetrieb senkt sich der Pegel nur um bis zu 26,5 Meter ab“, so Kelag-Erzeugungsleiter Christian Rupp.