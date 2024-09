Hochwasser: „So etwas gab es bisher noch nie“

Stück für Stück bauten die Wiener-Linien-Mitarbeiter ab Dienstag sechs Uhr früh die Dammbalken wieder ab, schwere Sandsäcke wurden entfernt. Sie hatten in den vergangenen Tagen verhindert, dass Wasser in die U-Bahn-Tunnel strömte. „So etwas gab es bisher noch nie“, berichtet Wiener-Linien-Chefin Alexandra Reinagl. Dieses Ausmaß an Hochwasserschutzmaßnahmen und die massiven Öffi-Einschränkungen. Sie machte sich Dienstagvormittag persönlich ein Bild von den Aufräumarbeiten. Die „Krone“ war mit dabei.