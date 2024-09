Erste Häuser überflutet, Menschen evakuiert

U-Bahn-Betrieb erheblich eingeschränkt

Das Szenario hatte auch Folgen für den öffentlichen Verkehr. Die Wiener Linien mussten ihren U-Bahn-Betrieb erheblich einschränken. Der Wienfluss hatte bereits in der Nacht einen kritischen Pegelstand erreicht. Auch der Wasserstand am Donaukanal stieg massiv an. Die Wiener Linien sahen sich daher zu umfassenden Schutzmaßnahmen an verschiedenen U-Bahn-Linien veranlasst.