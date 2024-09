Drei Wiener U-Bahnen weiterhin teils gesperrt

Störungen auch bei Straßenbahnen

Wegen eines Sturmschadens in der Dresdner Straße 55 wird die Linie 2 in Fahrtrichtung Friedrich-Engels-Platz zwischen Am Tabor und Höchstädtplatz über die Linien 5 und 31 umgeleitet. Auf der Linie 37 kommt es zu unterschiedlichen Intervallen.