Nach Razzia: Dealer vor Gericht

Seit Februar sitzt der Angeklagte nun schon in der Justizanstalt Feldkirch in Untersuchungshaft. Zu den von Seiten der Staatsanwaltschaft gegen ihn erhobenen Vorwürfen schweigt er seitdem eisern – daran änderte sich auch nichts in der Verhandlung am Montag. Darum geht es: Der 51-Jährige gilt als führendes Mitglied eines Motorradclubs, der im großen Stil mit Drogen gehandelt hatte. Wie bereits einige Kameraden zuvor, muss er sich nun ebenfalls wegen Suchtgifthandels, Vorbereitungen zum Suchtgifthandel und Verstößen gegen das Waffengesetz vor dem Schöffengericht verantworten.