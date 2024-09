Wiestalstraße ist ab Ende der Woche befahrbar

Die großen Regenmengen der vergangenen Tage haben die Einsatzkräfte und Gemeinden auch in Salzburg gefordert – auch wenn das große Hochwasser derweilen ausblieb. Da haben die niedrigen Temperaturen mit Schneefall in den Bergen größere Wassermassen gebunden. Auf der Wiestallandesstraße in Adnet kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem großen Murenabgang. Die Landesstraße wird daher auch in den kommenden Tagen gesperrt sein. „Der Busverkehr wurde bereits umgeleitet“, berichtet der Adneter Bürgermeister Wolfgang Auer. Das Land Salzburg bestätigt, dass umfangreiche Sicherungsarbeiten am Hang notwendig sein werden. „Am Ende der Woche soll wieder eine Fahrspur frei sein und der Verkehr mit Ampel geregelt werden“, heißt es aus dem Büro von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll.