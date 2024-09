Meteorologin: „Es dauert, bis der Schnee schmilzt“

„Wir sind eher entspannt. Markanter ist der Regen. Der Schnee wird nicht so abrupt schmelzen, das wird nicht plötzlich in einem Schwall passieren“, erklärt und beruhigt Claudia Riegl, Meteorologin bei der Geosphere Austria (vormals ZAMG). Am Montag waren die Schauer laut der Expertin von der Intensität her „nicht mal die Hälfte, wie die Regenschauer am Samstag“.