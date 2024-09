Straßen gesperrt, aber Feuerwehr atmet kurz durch

Kein Ende in Sicht

Ein Ende der Sperren kann aktuell nicht vorhergesagt werden. Die Wettervorhersage für Montag ist am Vormittag noch entspannter. Die Pegelstände bleiben konstant und gehen in manchen Gebieten auch zurück. Gegen Mittag sollen die Niederschläge wieder stärker werden. Gänzliche Entspannung ist erst ab Mittwoch zu erwarten, bis dahin gilt erhöhte Vorsicht.