Ist die heutige Schule ein Unterhaltungsprogramm?

Nein, die Corona-Aufarbeitung an sich hat mich nicht interessiert. Beim Text handelte es sich vielmehr um einen „Nick“-Artikel – so nenne ich Gedrucktes, bei dessen Lektüre die geneigte Leserschaft unablässig nicken kann. Und die Nicht-Nicker beenden die Lektüre sowieso nach dem ersten Absatz. In dem Artikel ging es um die Auswirkungen der Schulschließungen auf die Kinder. Die Schule, so hieß es da, sei der wichtigste Lebensraum außerhalb der Familie – und dieses Soziotop war eben über Monate geschlossen.