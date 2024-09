Tiroler Feuerwehrleute helfen in Niederösterreich

Lokale Vermurungen und Verklausungen

Im Bundesland war die Unwetter-Situation wie bereits in den Tagen zuvor unter Kontrolle, es gab keine außergewöhnlichen Vorkommnisse. Am Wochenende gab es Einsätze, „wie wir sie bei heftigeren Unwettern kennen“ und wie sie „mittlerweile öfter“ auftreten, beschrieb Wegscheider die Situation. Am häufigsten mussten die Feuerwehren in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel ausrücken, wobei lokal Vermurungen, Sturmschäden, Verklausungen von Bächen und unter Wasser stehende Keller die Feuerwehrleute beschäftigten. Man sei angesichts der prognostizierten Regenfälle am Montag jedenfalls weiterhin „gut aufgestellt“, wurde versichert.