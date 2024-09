Temperaturen steigen, jetzt schmilzt der Schnee!

In ganz Österreich ist die Gefahr von Hochwasser weiter massiv. Nicht nur die erwarteten enormen Niederschläge könnten die Lage zusätzlich verschärfen – in den Bergen steigen bereits die Temperaturen, weshalb weitere Wassermassen in die Überflutungsgebiete strömen. In zahlreichen Orten sind die Einsatzkräfte weiter im Dauereinsatz. Erst ab Mittwoch soll sich die Wetterlage etwas beruhigen.