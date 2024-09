„Kleine Verschnaufpause“, aber keine Entwarnung

„Keine Entwarnung“ heißt es weiterhin in Niederösterreich, wo nach wie vor das ganze Land als Katastrophengebiet gilt. Das teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Sonntagabend mit. Zumindest die Nacht dürfte aber, so die Hoffnung, eine „kleine Verschnaufpause“ bringen.