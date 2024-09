Wahlkampf-Stillstand | Ins Stammbuch

Ins Stammbuch. Doch was heißt Stillstand? Natürlich engagieren sich die regierenden Politiker bei der Krisenbewältigung. Damit können sie punkten oder zumindest zählen sie darauf, punkten zu können. Das bleibt jedoch immer ein schmaler Grat – manche erinnern sich noch an SPÖ-Kanzler Viktor Klima, der mit seinen gelben Gummistiefeln im Hochwasser Häme und nicht wie erhofft Applaus für seine Führungsqualitäten und sein Mitgefühl erntete. Jetzt zeigt sich Bundeskanzler Karl Nehammer bei den Krisenstäben, wird aber nach der Flut eine viel größere Krise zu bewältigen haben, wie Claus Pándi heute in der „Krone“ schreibt. Denn dieses und die noch zu erwartenden Unwetter werden den Staat und seine Bürger in den nächsten Jahren noch sehr viel Geld kosten. Für die aktuelle Nothilfe, zum Wiederaufbau und zur Abwehr künftigen Elends. Pándis Folgerung daraus: „Der Kuchen von Kanzler Nehammer versinkt damit in den Fluten zwischen Wienfluss und Thaya.“ Der Polit-Profi erinnert an das Hochwasser vor 22 Jahren, nach dem der damalige Bundeskanzler Wolfgang Schüssel „sein geliebtes Abfangjägerprojekt reduzieren und eine versprochene Steuerreform absagen musste“. Österreich werde vor allem Maßnahmen für immer extremere Wetterereignisse treffen müssen. So schreibt unser Autor dem nächsten Kanzler ins Stammbuch, er müsse „mit wenig Geld durch viele neue Krisen steuern“. Und meint ein wenig apokalyptisch: „Schafft er das nicht, wird seine Regierung mit Mann und Maus untergehen.“ Ob das dem Bundeskanzler und den Möchtegern-Kanzlern bewusst ist?