250 Oberösterreicher am Weg ins Katastrophengebiet

Sie helfen und halten zusammen! Oberösterreichs Feuerwehrleute sind seit drei Tagen im Dauereinsatz, sorgten dafür, dass unser Bundesland an der Flutkatastrophe vorbeigeschrammt ist. Jetzt springen sie ihren Kameraden in Niederösterreich zur Seite und sechs Katastrophenzüge sind schon am Weg ins Katastrophengebiet!