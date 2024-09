Viele Polen-Fans! Mehr Security als beim Derby

Bei ihrem CHL-Heimspiel gegen Berlin sind die Fans von Eishockey-Klub Auschwitz – wir haben berichtet – mit ihrem Holocaust-Plakat („Deutsche Todeslager! Willkommen in der Stadt eures größten Verbrechens“) negativ aufgefallen. Jetzt rätselt Kärntens Polizei, ob unter den fürs Spiel am Sonntag angekündigten 160 Anhängern aus Auschwitz auch gewaltbereite Ultras sind. Denn Informationen darüber gab’s von der polnischen Polizei keine. Im Fußball gibt es eine Ultra-Szene – zeitweise tauchen diese Fans auch in der Eishalle auf.