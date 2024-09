Holocaust-Plakat! Skandal-Polen gastieren beim KAC

2000 Euro Strafe

Die Verantwortlichen der Polen entschuldigten sich natürlich sofort bei den Gästen, von der CHL gab‘s eine Strafe über 2000 Euro. Am Sonntag kommen die Polen in der vierten Runde der Königsklasse nach Klagenfurt – und was man hört gibt es bei Auschwitz auch eine Hooligan-Szene. Bleibt nur zu hoffen, dass diese nicht in Kärnten aufschlägt.