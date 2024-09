Pötzelsberger: „Denke übers Scheitern nach“

„Schuld an meiner Musikleidenschaft ist meine Mutter – als Kind hat sie mich dazu gezwungen, Gitarre spielen zu lernen. Am Anfang hat mir das überhaupt nicht getaugt“, lacht ORF-Moderator Tobias Pötzelsberger. Dass er neben einer steilen Karriere beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch musikalisch einmal große Töne anschlagen würde, war für den gebürtigen Oberösterreicher damals unvorstellbar. „Heute ist die Musik aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken.“ Am 27. September legt der Moderator und Liedermacher nun sein mittlerweile drittes Album vor.