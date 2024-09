Dornbirn-Girls vor Tiroler Zweitligist gewarnt

„Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, werden wir gewinnen“, ist Dornbirn-Trainer Klaus Stocker vom Potenzial seines Teams vor dem heutigen Auswärtsspiel im Cup-Achtelfinale bei Wacker Innsbruck (15) überzeugt. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass es in der vergangenen Saison – als die Tirolerinnen noch in der Bundesliga spielten – keinen Sieg für sein Team gegen die Innsbruckerinnen gab. Nach einem 1:1-Heimremis setzte es in der allerletzen Runde eine 2:3-Auswärtsniederlage. „Da haben wir aber einfach nicht gut gespielt und man kann auch unseren heutigen Kader nicht mehr mit dem von damals vergleichen“, sagt Stocker.