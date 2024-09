Landtag muss sich mit „Schlossfrage“ beschäftigen

„Soll nur schnell verkauft werden?“

Denn die Liegenschaft wird bekanntlich über den privaten Makler Mangoni Immobilien angeboten. „Es gibt mehrere spannende Ideen, was Interessenten daraus machen wollen“, sagt Makler Diether Raffelsberger, der auch schon mit potenziellen Käufern Besichtigungen durchgeführt hat. Bekanntlich sieht die Gemeinde den Verkauf an Private skeptisch und setzt sich für einen Erhalt des Schlosses als Schulstandort ein. Der SP-Gemeindesprecher im Landtag möchte auch gerne wissen, ob es „nur darum geht, das Grundstück so schnell wie möglich zu verkaufen“, wird der Wert des Schlosses samt 16 Hektar Grund doch auf knapp fünf Millionen Euro geschätzt.