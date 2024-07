Luxusmakler bietet umkämpftes Schloss an

16,4 Hektar Grund

Jetzt wird der „Markt sondiert“, ein Linzer Luxusmakler von der Landesimmobilien-Gesellschaft beauftragt, das historische Schloss samt 16,4 Hektar Grund zu verkaufen. In der Ausschreibung gibt’s zwar keinen Preis, das Schloss, das eine mehr als 500-jährige Geschichte hat, ist auf 4,9 Millionen € geschätzt. „Mehr als 1000 Bürger haben per Petition gegen den Verkauf gestimmt, dazu gibt es einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss für den Erhalt als Schulstandort und auch Unterstützungen für den Erhalt des kulturellen Erbes. Das ist ein Auftrag, weiterzukämpfen“, so Allerstorfer, der hinterfragt, warum der Verkauf über ein Maklerbüro läuft, geht es doch um Gebühren von rund 176.000 € bei der geschätzten Verkaufssumme.