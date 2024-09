„Ohne Hilfe und eisernen Willen geht es nicht“

Bruno Tramposch (54) sitzt in einem Café. Schwarzes T-Shirt mit Harley-Davidson-Schriftzug, freundliches Wesen, ernstes Thema. Die linke Hand kann der Tiroler nicht bewegen. Was sonst an Einschränkungen da ist, lässt sich auf den ersten Blick nicht erkennen. Bedächtig spricht der 54-Jährige von seinem Schicksal. „Es gibt ein Leben vor dem Schlaganfall und eines danach“, macht er im Interview deutlich.