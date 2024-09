Die Volkspartei setzt in Hard auf René Bickel

Nachdem die Schwarzen Jahrzehnte lang das Sagen in der Bodenseegemeinde hatten, ging das Bürgermeisteramt im Herbst 2020 flöten. Martin Staudinger (SPÖ) setzte sich damals in der Stichwahl klar gegen die schwarze Amtsinhaberin Eva-Maria Mair durch. Sie hatte die Bürgermeisteragenden im Dezember 2019 von Harald Köhlmeier übernommen, der überraschend zurückgetreten war. In den Jahren davor war Hard unter Hugo Rogginer (1999 – 2010) und Gerhard Köhlmeier (1970 – 1998) fest in den Händen der Volkspartei.