Lustenauer Bestatter wird zum Lebensretter

Zwei extrem laute Blitzeinschläge vernahm Nick Mussbacher am späten Freitagnachmittag. Der Lustenauer, der von Beruf Bestatter ist und in seiner Freizeit bei der Feuerwehr arbeitet, sah gemeinsam mit anderen Nachbarn nach dem Rechten. So wurde nicht nur der Einschlag, sondern auch ein verdeckter Brand rechtzeitig bemerkt.