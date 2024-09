Tatverdächtiger Spanier in Vorarlberg festgenommen

Am Sonntag fanden die Eigentümer von Schrebergärten in Kennelbach gegen 13 Uhr eine Frauenleiche. Zwischenzeitlich konnte die Identität der getöteten Frau geklärt werden. Beim Opfer handelt es sich laut Polizei um eine 25-jährige spanische Staatsangehörige, die seit etwa zwei Jahren in Vorarlberg lebt und zuletzt in Kennelbach gewohnt hat.