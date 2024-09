Darum kehrt Arnie wieder in die alte Heimat zurück

Büste in Gedenken an Krainer

Er tut’s diesmal auch ganz besonders in Gedenken an seinen Freund, den 2016 verstorbenen steirischen Alt-Landesvater Josef „Joschi“ Krainer, der von 1980 bis 1996 die Geschicke des grünen Bundeslandes lenkte. Damit einhergehend wird der Terminator auch eine Büste enthüllen, die er eigens in Erinnerung an seinen Freund Krainer anfertigen ließ. Wie bereits im Vorfeld zu erfahren war, wird sich das Land es nicht nehmen lassen und die Krainer-Büste wird an einem besonderen Ort aufgestellt werden.