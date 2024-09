Schule wird wegen Bombendrohung evakuiert

Der Unbekannte hatte kurz nach 7 Uhr früh über den Notruf die Polizei alarmiert und war in der Landesleitzentrale gelandet. Er hatte angekündigt, dass in der Schule in der Teistlergutstraße eine Bombe sei. Mit einem Gelenkbus der Linz AG wurden jene Kinder, die schon da waren zum ASKÖ Bewegungscenter (ABC-Zentrum) in der Hölderlinstraße am Bachlberg gebracht.