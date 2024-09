Erstwähler: „Wir wollen endlich gehört werden!“

Für die Nationalratswahl am 29. September sind am BG8 (Piaristengymnasium) etwa 170 Schüler der 6. bis 8. Klassen erstmals wahlberechtigt. Um ihnen in Zeiten von Wahlkampf und Fake News eine gewisse Orientierungshilfe zu geben, haben die Altpiaristner den renommierten Politexperten Thomas Hofer zu einer Diskussionsveranstaltung eingeladen. Nach seiner einstündigen Analyse entwickelte sich unter den Schülern eine intensive Diskussion. Indes zeigt eine Umfrage, dass die jungen Menschen mehrheitlich kein Vertrauen mehr in die Politik haben. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.